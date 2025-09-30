Wie der neue Trainer der Plauener Wasserballer in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga mitspielen will

Plauen
Seit diesem Sommer hat Robin Seemann die Verantwortung für das Team des SVV übernommen, das nach einer Reform in der 2. Bundesliga auf Punktejagd geht. Mit welchen Ideen der neue Trainer die Fans begeistern möchte.
„Es ist ein cooles Projekt und mit der ganzen Kulisse einmalig“, schwärmt Robin Seemann von seiner neuen Aufgabe als Cheftrainer der Wasserballer des SVV Plauen: „Plauen ist die Spitzenmannschaft der Region. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann nutzt man die Gelegenheit.“
