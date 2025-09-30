Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Team des SVV Plauen ist bereit für die neue Saison.
Das Team des SVV Plauen ist bereit für die neue Saison. Bild: SVV Plauen
Das Team des SVV Plauen ist bereit für die neue Saison.
Das Team des SVV Plauen ist bereit für die neue Saison. Bild: SVV Plauen
Plauen
Wie der neue Trainer der Plauener Wasserballer in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga mitspielen will
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit diesem Sommer hat Robin Seemann die Verantwortung für das Team des SVV übernommen, das nach einer Reform in der 2. Bundesliga auf Punktejagd geht. Mit welchen Ideen der neue Trainer die Fans begeistern möchte.

„Es ist ein cooles Projekt und mit der ganzen Kulisse einmalig“, schwärmt Robin Seemann von seiner neuen Aufgabe als Cheftrainer der Wasserballer des SVV Plauen: „Plauen ist die Spitzenmannschaft der Region. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann nutzt man die Gelegenheit.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
2 min.
SVV Plauen nicht mehr in der 1. Wasserball-Bundesliga
Die Spitzenstädter messen sich ab Oktober in der 2. Liga. Denn ab sofort gelten in Deutschland die neuen Regeln des Weltverbandes World Aquatics. Was das noch heißt...
Steffen Bandt
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
02.09.2025
2 min.
Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen gehen mit neuem Trainer in die Vorbereitung
Der neue SVV-Coach Robin Seemann.
Robin Seemann kommt aus Leipzig ins Vogtland und folgt auf den bisherigen Chefcoach Maik Bielefeld, der die Plauener zwei Jahre lang betreut hatte. Im SVV-Team sieht der Neue jede Menge Potenzial.
Sascha Wolf
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel