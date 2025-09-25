Wie der VFC Plauen die Spitze der Fußball-Oberliga ins Visier nehmen möchte

Plauen
Ist der Knoten bei den Vogtländern nach dem lang ersehnten Heimsieg geplatzt? Gegen Rudolstadt soll am Samstag nachgelegt werden. Und weil die Konkurrenz zeitgleich schwere Aufgaben hat, ist viel Bewegung in der Tabelle möglich.
Der VFC Plauen startet als derzeit Drittplatzierter den ersten Angriff auf die Tabellenspitze der Fußbakll-Oberliga. Jetzt soll es richtig losgehen. Die Plauener jagen im Dreikampf Spitzenreiter Freital und Verfolger Halle. Mit im Rennen sind drei weitere Top-Klubs: Halberstadt, Krieschow und der FC Einheit Rudolstadt. Letzterer gastiert diesen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.