Wie Dynamo Dresden: VFC Plauen will für nächste Saison wieder eine zweite Mannschaft melden

Sieben Jahre nach dem Rückzug aus der Landesliga planen die Vogtländer einen Neustart. Geschäftsführer Felix Koppe gibt Auskunft, in welcher Besetzung und in welcher Liga das Team auflaufen soll.

Der VFC Plauen will in der Saison 2025/26 eine zweite Männermannschaft in den Punktspielbetrieb schicken. Das hat Geschäftsführer Felix Koppe in der neuesten Folge des Vogtlandradio-Podcasts „1903er Kette“ bestätigt. „Die Planungen sind abgeschlossen“, erklärte er und verwies darauf, dass das Vorhaben zuletzt auch durch den...