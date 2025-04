„Wie ein Fluch“: VFC Plauen kann Bock auch gegen Chemie Leipzig nicht umstoßen

Die Vogtländer warten in der Fußball-Regionalliga seit über 130 Tagen auf einen Sieg. Beim 1:2 im Heimspiel gegen die Leutzscher lag in der Schlussphase zumindest der Ausgleich in der Luft.

Der VFC Plauen läuft im Abstiegskampf der Fußball-Regionalliga weiterhin der Konkurrenz hinterher. Während Eilenburg und Luckenwalde am Wochenende jeweils einen Punkt holten, kassierte das Schlusslicht aus dem Vogtland am Samstag mit dem 1:2 (0:1) im Heimspiel gegen die BSG Chemie Leipzig die 13. Saisonniederlage. „Ich habe eine extrem...