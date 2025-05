Wie eine Familie aus Weischlitz den Grünbacher Frühjahrs-Crosslauf erlebte

Die Strecke in Grünbach ist anspruchsvoll, mit Höhenmetern und viel Abwechslung. Trotz einer Gegenveranstaltung am Tag zuvor entschieden sich 95 Aktive zu starten.

Ein paar Aktive mehr auf den Strecken hätte sich der SV Grünbach beim Frühjahrscross schon gewünscht, wie Wettkampfleiter Thomas Dietrich sagt: „Doch zum einen war das Wetter nicht so ideal und zum anderen sind viele einen Tag zuvor beim Vogtlandlauf in Klingenthal gestartet, was uns Teilnehmer gekostet hat.“ In Grünbach haben sich am...