Die WKG Markneukirchen/Gelenau belegte in der abgelaufenen Zweitligasaison den 5. Platz.
Bild: Jörg Richter
Die WKG Markneukirchen/Gelenau belegte in der abgelaufenen Zweitligasaison den 5. Platz.
Bild: Jörg Richter
Oberes Vogtland
Wie geht es für die Ringer aus Markneukirchen und Gelenau weiter?
Von Jörg Richter
Die vergangene Zweitligasaison haben die Vogtländer als Wettkampfgemeinschaft mit dem RSK Gelenau auf Rang 5 abgeschlossen. Aber der Verband hat die 2. Bundesliga wieder auf Eis gelegt...

Die Saison der 2. Ringer-Bundesliga 2025 ist Geschichte. Es soll die vorerst letzte gewesen sein, denn der Deutsche Ringer-Bund (DRB) löst die zweithöchste Kampfklasse auf. Die Teams der Nord- und Südstaffel sollen in die 1. Bundesliga integriert werden. Erst 2021 wurde die 2. Bundesliga wieder eingeführt, nachdem sich die DRL-Profiliga...
