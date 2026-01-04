Wie geht es für die Ringer aus Markneukirchen und Gelenau weiter?

Die vergangene Zweitligasaison haben die Vogtländer als Wettkampfgemeinschaft mit dem RSK Gelenau auf Rang 5 abgeschlossen. Aber der Verband hat die 2. Bundesliga wieder auf Eis gelegt...

Die Saison der 2. Ringer-Bundesliga 2025 ist Geschichte. Es soll die vorerst letzte gewesen sein, denn der Deutsche Ringer-Bund (DRB) löst die zweithöchste Kampfklasse auf. Die Teams der Nord- und Südstaffel sollen in die 1. Bundesliga integriert werden. Erst 2021 wurde die 2. Bundesliga wieder eingeführt, nachdem sich die DRL-Profiliga...