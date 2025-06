Wieso die Volleyballer beim Beach-Cup in Grünheide gezittert haben

Der VSV Fortuna Göltzschtal freut sich bei der 29. Auflage über einen Teilnehmerrekord. Waren die Männer- und Frauenteams schnell ausgebucht, gab es diesmal mehr Mixed-Teams denn je.

So früh wie nie zuvor ist der VSV Fortuna Göltzschtal am vergangenen Wochenende in die Beachvolleyball-Saison gestartet. Beim traditionellen Beach-Cup im Waldpark Grünheide wurde der Sandplatz zwei Tage lang zur Bühne für spannende Ballwechsel – trotz launischer Wetterverhältnisse.