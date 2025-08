Wieso Trainerlegende Jörg Grüner beim Handball-Drittligisten SV 04 Oberlosa weiter an der Seitenlinie steht

Eigentlich wollte der ehemalige Chefcoach nur bis zum Ende der vergangenen Saison als Co-Trainer aushelfen. Was ihn überzeugt hat, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Trainer Ladislav Brykner fortzusetzen.

Als Jörg Grüner 2008 zum ersten Mal die Verantwortung für die erste Mannschaft des SV 04 Oberlosa übernommen hatte, befanden sich die Nullvierer in ihrer größten sportlichen Krise der 1922 gegründeten Handballabteilung und dümpelten seit vier Spielzeiten in der Bezirksliga herum. Seitdem gelang dem Plauener der Aufstieg bis in die Oberliga...