Winkt dem VfB Auerbach in der Fußball-Oberliga noch ein Platz in den Top 5?

Die Vogtländer wollen in dieser Saison noch so gut wie möglich abschneiden. Gut, dass sie nur noch gegen Teams aus dem Keller ran müssen. Wie Sandersdorf am Samstag.

Vier Spiele sind es noch, bis die Oberliga-Saison zu Ende ist. Für den VfB Auerbach endet sie vermutlich mit einem Platz im vorderen Mittelfeld. Kein Fisch, kein Fleisch – aber immerhin neigt sich damit eine sportlich eher spannungsfreie Saison für die Vogtländer dem Ende entgegen. Da mit dem Duell mit der SG Union Sandersdorf am Samstag, 14...