„Wir wollen bekannter werden“: Duale Hochschule und Wasserballer des SVV Plauen vereinbaren Kooperation

Die Zweitbundesliga-Wasserballer und die staatliche Studienakademie wollen enger zusammenarbeiten, wie im Rahmen der Teamvorstellung auf dem Schloßberg verkündet wurde. Wie neben den Sportlern und Bildungseinrichtung auch das Vogtland profitieren soll.

„Wie können wir die Region und die Wirtschaft, aber auch die Kultur und den Sport voranbringen?" Diese und weitere Fragen stellte sich vor über einem Jahr Thorsten Böhm, einer der Vizepräsidenten der Regionalkammer Plauen der Industrie- und Handelskammer Chemnitz. Der Unternehmer und der Direktor der Dualen Hochschule in Plauen sind quasi...