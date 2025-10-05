„Wir wurden verschaukelt!“: VFC Plauen sieht sich nach 0:1-Niederlage in Freital vom Schiedsrichter benachteiligt

In der Fußball-Oberliga haben die Vogtländer am Samstag beim SC Freital verloren. Damit konnten sie schon das zweite Spiel in Folge nicht gewinnen. Warum sich die Plauener vom Mann in Schwarz ungerecht behandelt fühlten...

Der VFC Plauen hat das Topspiel der Fußball-Oberliga bei Spitzenreiter SC Freital 0:1 verloren und damit bereits fünf Zähler Rückstand zur Spitze. Die Schuld für die Niederlage sah man beim Referee.