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Das Foto zeigt Sven Köhler am Mittwochabend beim Heimspiel des VfB Auerbach gegen Germania Halberstadt (3:2).
Das Foto zeigt Sven Köhler am Mittwochabend beim Heimspiel des VfB Auerbach gegen Germania Halberstadt (3:2). Foto: Joachim Thoß
Das Foto zeigt Sven Köhler am Mittwochabend beim Heimspiel des VfB Auerbach gegen Germania Halberstadt (3:2).
Das Foto zeigt Sven Köhler am Mittwochabend beim Heimspiel des VfB Auerbach gegen Germania Halberstadt (3:2). Foto: Joachim Thoß
Plauen
Wird Sven Köhler Trainer beim VFC Plauen? Was an den Spekulationen dran ist
Von Monty Gräßler
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Es ist gerade das heißeste Gerücht im vogtländischen Fußball. „Freie Presse“ hat beim Plauener Verein und beim aktuellen Trainer des VfB Auerbach direkt nachgefragt. Hier gibt es die Antworten.

Der Fußball schreibt manchmal schon außergewöhnliche Geschichten. Nachdem Oberligist VfB Auerbach am Montag offiziell bestätigt hatte, dass er im Sommer den Trainerposten neu besetzen wird, waren die Spekulationen um die Nachfolge von VfB-Coach Sven Köhler keine große Überraschung. Die Gerüchte drehten sich allerdings ganz schnell in eine...
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