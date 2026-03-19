Wird Sven Köhler Trainer beim VFC Plauen? Was an den Spekulationen dran ist

Es ist gerade das heißeste Gerücht im vogtländischen Fußball. „Freie Presse“ hat beim Plauener Verein und beim aktuellen Trainer des VfB Auerbach direkt nachgefragt. Hier gibt es die Antworten.

Der Fußball schreibt manchmal schon außergewöhnliche Geschichten. Nachdem Oberligist VfB Auerbach am Montag offiziell bestätigt hatte, dass er im Sommer den Trainerposten neu besetzen wird, waren die Spekulationen um die Nachfolge von VfB-Coach Sven Köhler keine große Überraschung. Die Gerüchte drehten sich allerdings ganz schnell in eine... Der Fußball schreibt manchmal schon außergewöhnliche Geschichten. Nachdem Oberligist VfB Auerbach am Montag offiziell bestätigt hatte, dass er im Sommer den Trainerposten neu besetzen wird, waren die Spekulationen um die Nachfolge von VfB-Coach Sven Köhler keine große Überraschung. Die Gerüchte drehten sich allerdings ganz schnell in eine...