Wo im Vogtland am Wochenende die Laufschuhe geschnürt werden können

Wer es am Freitagabend nicht zur Falkensteiner Stundenlaufserie schafft, kann am Samstag beim Bezelberg Crosslauf in Neustadt starten.

Die Falkensteiner Stundenlaufserie geht am Freitag im Sport-und Freizeitpark bereits in ihre 30. Auflage. Sie umfasst vier Läufe, von denen die drei besten in die Wertung kommen. Wer am weitesten kommt, gewinnt. Los geht es am Freitag ab 18.15 Uhr mit dem Viertelstundenlauf männlich, 18.40 Uhr folgen die Frauen. 19.05 Uhr geht es mit dem Halb-...