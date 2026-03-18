MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Valentina Noack war am Wochenende eine der Starterinnen der Gastgeber des WSV Erlbach.
Valentina Noack war am Wochenende eine der Starterinnen der Gastgeber des WSV Erlbach. Foto: Johannes Schmidt
Valentina Noack war am Wochenende eine der Starterinnen der Gastgeber des WSV Erlbach.
Valentina Noack war am Wochenende eine der Starterinnen der Gastgeber des WSV Erlbach. Foto: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
WSV Erlbach und SC Schöneck ziehen trotz schwieriger Schneeverhältnisse ein positives Saisonfazit
Von Florian Wißgott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit der Offenen Vereinsmeisterschaft und dem Skitty-Cup-Finale ging am Kegelberg am Wochenende der Winter zu Ende. In dem zahlte sich für die Verantwortlichen in Erlbach vor allem ein Angebot aus.

Obwohl der Winter in dieser Saison nicht immer aufseiten der vogtländischen Skifahrer gewesen sei – das Fazit der Verantwortlichen des SC Schöneck und WSV Erlbach fällt trotzdem positiv aus. So hätten die Sportler im Skitty-Cup gut abgeschnitten und sich auch insgesamt in dieser Saison alle sehr stark entwickelt, sagt Louis Weglarz, der in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
4 min.
Mauritius-Brauerei in Zwickau in finanzieller Schieflage: Das sagt der Insolvenzverwalter
Update
Die Mauritius-Brauerei in Zwickau hat Insolvenz angemeldet.
Das alteingesessene Unternehmen hat beim Amtsgericht Insolvenz angemeldet. Nun muss der Verwalter Sanierungsoptionen prüfen. Die Löhne der Beschäftigten sind bis einschließlich Mai gesichert.
Jan-Dirk Franke
04.03.2026
3 min.
Neues Alpine-Trainingsprojekt sorgt im Erzgebirge für Begeisterung
Fuhr beim Skitty Cup in Schöneck immer aufs Podest: Max Walther vom TSV Pobershau.
Lediglich eine Woche konnten die Skifahrer des TSV Pobershau in diesem Winter am heimischen Hang üben. Wie es den Sportlern dennoch gelang, im Skitty Cup aufs Podest zu fahren.
Florian Wißgott
20:20 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Das preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon & Jan kommt mit seinem Programm „Das Beste“ am Samstagabend in den Alten Gasometer Zwickau.
Konzerte, Theater, Kabarett und Motto-Partys: In Westsachsen locken am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Die „Freie Presse“ hat elf Empfehlungen ausgewählt.
Thomas Croy
17.03.2026
4 min.
„Stumme Anrufe“: Darum warnt das LKA Sachsen jetzt vor dieser Masche
Wenn das eigene Handy klingelt, sich dann aber am anderen Ende niemand meldet, ist Vorsicht geboten.
Das Telefon klingelt, aber niemand ist dran, wenn man sich meldet. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt: Oft sind diese Anrufe Teil einer mehrstufigen Betrugsmasche. So können sich Verbraucher dagegen schützen.
Jürgen Becker
20:19 Uhr
2 min.
Bericht: Nagelsmann beruft Karl und verzichtet auf Musiala
Jamal Musiala muss wohl weiter auf seine DFB-Rückkehr warten. (Archivbild)
Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt bei der Kader-Nominierung offenbar auch auf einen 18 Jahre alten Münchner.
10.03.2026
4 min.
Erlbacher Kegelbergrennen: Warum die 43. Auflage und Pauline Dick in die Geschichte des Wettbewerbs eingehen
Pauline Dick vom WSV Erlbach siegte gleich in zwei Wettbewerben.
Sie waren die Gesichter des 43. Kegelbergrennens: Während Norbert Dick mit 30 Helfern vom WSV dafür sorgte, dass die Premiere mit drei gleichzeitigen Wettbewerben gelang, schrieb Pauline Dick mit dem Doppelsieg Geschichte.
Florian Wißgott
Mehr Artikel