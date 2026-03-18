WSV Erlbach und SC Schöneck ziehen trotz schwieriger Schneeverhältnisse ein positives Saisonfazit

Oberes Vogtland
Mit der Offenen Vereinsmeisterschaft und dem Skitty-Cup-Finale ging am Kegelberg am Wochenende der Winter zu Ende. In dem zahlte sich für die Verantwortlichen in Erlbach vor allem ein Angebot aus.
Obwohl der Winter in dieser Saison nicht immer aufseiten der vogtländischen Skifahrer gewesen sei – das Fazit der Verantwortlichen des SC Schöneck und WSV Erlbach fällt trotzdem positiv aus. So hätten die Sportler im Skitty-Cup gut abgeschnitten und sich auch insgesamt in dieser Saison alle sehr stark entwickelt, sagt Louis Weglarz, der in...
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