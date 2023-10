Youngster macht den nächsten Schritt

Der Plauener Gewichtheber Anthony Teichert hat bei der Deutschen Meisterschaft mit neuen Bestleistungen überzeugt und wurde Sechster.

Der erst 18-jährige Plauener Anthony Teichert hat bei der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben eine weitere Bewährungsprobe mit Bravour bestanden. Auf der heimischen Bühne in der Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße in Plauen schaffte er es mit neuen persönlichen Bestleistungen bei seinem DM-Debüt auf den 6.Platz. Nach drei sauberen...