Zu ungewohnter Zeit: Volleyballer des VSV Oelsnitz siegen in Dresden und ein Talent zeigt ein tolles Debüt

Beim SV Kreuzschule haben die Vogtländer am Sonntagmittag ihr Regionalligaspiel mit 3:1 gewonnen. Und ein erst 16-Jähriger scheint dafür zu sorgen, dass die Besetzungssorgen auf der Libero-Position der Vergangenheit angehören.

Zu völlig ungewohnter Zeit – am Sonntag um 11 Uhr – sind die Oelsnitzer zum ihrem Regionalligaspiel beim SV Kreuzschule Dresden aufgelaufen. Und das erfolgreich: Beim Tabellendritten kam der VSV als Neunter zu einem 3:1 (25:22, 28:30, 25:23, 25:17).