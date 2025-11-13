Zu wenig Schiedsrichter: Verliert Aufsteiger SV Wildenau in der Fußball-Vogtlandliga sechs Punkte?

Drei Zähler minus stehen auch für den 1. FC Rodewisch im Raum. Im Fall der Wildenauer soll nun das sächsische Sportgericht entscheiden.

Auch in dieser Saison wird in den sächsischen Spielklassen der Schiedsrichter-Mangel bestraft. In der Vogtlandliga hat es diesmal den 1.FC Rodewisch erwischt, der vom Sportgericht drei Punkte abgezogen bekam. Schlimm kann es für Aufsteiger Wildenau kommen. Der hat aber gegen den drohenden Sechs-Punkte-Abzug Berufung beim Sächsischen Verband...