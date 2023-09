Zufallsteilnehmer läuft allen weg

Seit fast sechs Jahren trainiert Skilangläufer Max Goether am Bundesstützpunkt in Oberwiesenthal. Beim Herbstkammlauf in Mühlleithen stand er dennoch am Start und ließ die Konkurrenz als Sieger über 15 Kilometer nichts als seinen Rücken sehen.

"Die ersten fünf Minuten hat es sich wie ein Wettkampf angefühlt, danach war es eher so: Mach' dein eignes Ding und lauf einfach", schildert Max Goether seinen Rennverlauf beim Herbstkammlauf am Sonntag in Mühlleithen. Mit über acht Minuten Vorsprung auf den Zweiten Tim Tröschel, ebenfalls vom VSC Klingenthal, lassen sich...