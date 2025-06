Zum 45. Mal: Pyratal-Lauf in Tannenbergsthal feiert Jubiläum

Am 28. Juni wird der Wettbewerb im oberen Vogtland gestartet. Interessenten können sich jetzt schon im Internet anmelden.

Am Samstag, 28. Juni, feiert der Pyratal-Lauf seinen 45. Geburtstag. Die Leichtathletik-Veranstaltung in waldreicher Umgebung lockt schon seit vielen Jahren zahlreiche Läufer jeder Altersgruppe ins obere Vogtland. Veranstalter ist der Sportverein Muldenhammer, Start und Ziel sind auf dem Sportplatz in Tannenbergsthal. Neben den bewährten...