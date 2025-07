Zuschauerrekord bei Frauen-Europameisterschaft 2025: Vogtländerin hatte als Mädchen noch Männer als Vorbilder

Für die Mädchen- und Frauenteams der Region geht Ende August die Saison wieder los. Bis dahin motivieren aktuell die EM-Spiele der Frauen in der Schweiz. Wieso das nicht immer so war.

Die UEFA vermeldete bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in der Schweiz am Dienstag während des Vorrundenspiels der Deutschen gegen Dänemark einen neuen Zuschauerrekord: Im Stadion waren 34.165 Fans – so viele wie noch nie bei einer EM, ohne dass ein Gastgeberland beteiligt war.