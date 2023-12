Zwei Überraschungsteams begleiten den Reichenbacher FC in die Zwischenrunde

Beim dritten Vorrundenturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“ kam am Sonntag gleich für zwei Teams der Fußball-Vogtlandliga das Aus. Dafür schaffte unter anderem ein Kreisligist das Weiterkommen.

Bereits nach zwei Dritteln des Turniers stand am Sonntagnachmittag fest, welche vier Teams in der Vorrundengruppe C des Fußball-Hallenpokals der "Freien Presse" weiterkommen und welche nicht. Dass sich Landesligist Reichenbacher FC vor 318 Zuschauern als Gruppensieger für die nächste Runde qualifizierte, überraschte keinen. Der RFC stellte mit...