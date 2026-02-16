Zwei Vogtland-Judoka lösen Ticket zur Deutschen Meisterschaft

Oberes Vogtland
Eine goldene und zwei bronzene Plaketten sind bei der Mitteldeutschen Judomeisterschaft ins obere Vogtland gegangen. Eine Oelsnitzerin stand gleich zweimal auf dem Podium.
Die besten Judoka aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Altersklassen U 18 und U 21 haben in Schmölln bei der Mitteldeutschen Meisterschaft ihre Besten ermittelt. Maja Reinhold vom JC Dynamo Oelsnitz hat sich in der AK U 18 mit vier souveränen Siegen den Titel gesichert. Nach der Siegerehrung stellte sie sich dann auch noch der...
