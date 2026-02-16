MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: klikk - stock.adobe.com
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: klikk - stock.adobe.com
Oberes Vogtland
Zwei Vogtland-Judoka lösen Ticket zur Deutschen Meisterschaft
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine goldene und zwei bronzene Plaketten sind bei der Mitteldeutschen Judomeisterschaft ins obere Vogtland gegangen. Eine Oelsnitzerin stand gleich zweimal auf dem Podium.

Die besten Judoka aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen der Altersklassen U 18 und U 21 haben in Schmölln bei der Mitteldeutschen Meisterschaft ihre Besten ermittelt. Maja Reinhold vom JC Dynamo Oelsnitz hat sich in der AK U 18 mit vier souveränen Siegen den Titel gesichert. Nach der Siegerehrung stellte sie sich dann auch noch der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
1 min.
Judoka aus Adorf und Oelsnitz mit gutem Jahresabschluss
Symbolfoto: Pixabay
Beim 23. Bambini- und Jugendturnier in Crimmitschau haben Athleten von BSV Adorf und JC Dynamo Oelsnitz einige Medaillen gewonnen.
Ulrich Häßner und Volker Reinhold
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
03.02.2026
1 min.
Elf Judoka aus dem Vogtland für Mitteldeutsche Meisterschaften qualifiziert
Der JV Ippon Rodewisch holte fünf Medaillen.
Ein Platz auf dem Siegerpodest bei den Sachsenmeisterschaften vergangenes Wochenende war Voraussetzung. Mit fünf stellt der JV Ippon Rodewisch die meisten vogtländischen Starter.
Thomas Gräf
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel