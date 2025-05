Zweiter im Fußball-Sachsenpokal: Vogtland-Mädchen machen es RB Leipzig eine Halbzeit lang richtig schwer

Vor einem Hammerpublikum mussten sich die B-Juniorinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach in Kamenz mit 0:4 geschlagen geben. Dabei lag der Führungstreffer schon in der Luft.

Es ist das Spiel des Jahres für die B-Juniorinnen der SpG Neustadt/Jößnitz/Erlbach gewesen, als sie am Feiertag in Kamenz das Fußball-Sachsenpokalfinale gegen RB Leipzig bestritten. Nach ihrem überraschenden Sieg vor zwei Jahren in Oelsnitz gegen den FC Erzgebirge Aue wollte die vogtländische Delegation auch diesmal alles aus sich...