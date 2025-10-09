Zwischen 500 und 1000 Karten sind schon weg: SG Dynamo Dresden gegen SSV Jahn Regensburg heute in Auerbach – das Wichtigste vorab zusammengefasst

Zwei Vereine mit riesiger Fan-Gemeinde treffen heute Nachmittag auf neutralem Boden in der Arena zur Vogtlandweide zu einem Testspiel aufeinander. Im Juli 2024 siegte an gleicher Stelle Regensburg.

Während der Länderspielpause nutzt Zweiligist SG Dynamo Dresden die Gelegenheit für einen Härtetest: Am Donnerstagnachmittag trifft das Team auf den Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Ausgetragen wird das Freundschaftsspiel in Auerbach, Anstoß in der Arena zur Vogtlandweide ist um 15.30 Uhr. Beim letzten Aufeinandertreffen im Vogtland – im... Während der Länderspielpause nutzt Zweiligist SG Dynamo Dresden die Gelegenheit für einen Härtetest: Am Donnerstagnachmittag trifft das Team auf den Drittligisten SSV Jahn Regensburg. Ausgetragen wird das Freundschaftsspiel in Auerbach, Anstoß in der Arena zur Vogtlandweide ist um 15.30 Uhr. Beim letzten Aufeinandertreffen im Vogtland – im...