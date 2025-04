Zwölfjähriger Plauener Bogenschütze mischt die Herrenklasse auf

Mit den Deutschen Meisterschaften für Bogen ohne Visier ist für die Bogenschützen die Hallensaison zu Ende gegangen. Für den BSV 1960 Plauen musste ein Nachwuchsschütze die Kohlen aus dem Feuer holen.

Im niedersächsischen Hastrup-Gehrde ist am vergangenen Wochenende die Hallensaison der Bogensportler abgeschlossen worden. Bei den Deutschen Meisterschaften für Bogen ohne Visier war der BSV 1960 Plauen mit einem Starter vertreten. Miro Seibert hatte sich auf die Reise gemacht, um sich mit den Besten in der Klasse Langbogen zu messen. Was aber...