1:3 statt 0:7: Warum der VfB Empor Glauchau mit seiner Testspiel-Niederlage gegen ZFC Meuselwitz leben konnte

Der Fußball-Oberligist hat dem Regionalliga-Team aus Thüringen über weite Strecken Paroli bieten können. Die Verantwortlichen freuten sich über die Rückkehr von zuletzt verletzten Spielern.

Fußball-Oberligist VfB Empor Glauchau hat am Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel des Jahres verloren. Die Westsachsen mussten sich auf dem heimischen Kunstrasen dem Regionalligisten ZFC Meuselwitz 1:3 geschlagen geben. Mit diesem Ergebnis konnten die Hausherren gut leben. „Es war nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche eine... Fußball-Oberligist VfB Empor Glauchau hat am Samstag sein erstes Vorbereitungsspiel des Jahres verloren. Die Westsachsen mussten sich auf dem heimischen Kunstrasen dem Regionalligisten ZFC Meuselwitz 1:3 geschlagen geben. Mit diesem Ergebnis konnten die Hausherren gut leben. „Es war nach einer anstrengenden ersten Trainingswoche eine...