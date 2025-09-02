Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Frauenteam mit ehemaligen Bundesligaspielerinnen – am Ball: Stefanie Schalk – mischte beim Jubiläumsturnier ebenfalls mit.
Ein Frauenteam mit ehemaligen Bundesligaspielerinnen – am Ball: Stefanie Schalk – mischte beim Jubiläumsturnier ebenfalls mit. Bild: Markus Pfeifer
Ein Frauenteam mit ehemaligen Bundesligaspielerinnen – am Ball: Stefanie Schalk – mischte beim Jubiläumsturnier ebenfalls mit.
Ein Frauenteam mit ehemaligen Bundesligaspielerinnen – am Ball: Stefanie Schalk – mischte beim Jubiläumsturnier ebenfalls mit. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
100 Jahre Faustball in Glauchau-Rothenbach: Wie der FV 1925 das Jubiläum feierte
Von Lukas Strechel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem stimmungsvollen Turnier haben die Westsachsen an die Anfänge des Faustballs in Rothenbach erinnert. Der sportliche Ehrgeiz rückte dabei etwas in den Hintergrund.

„Faustball ist eine Sportart, bei der es generell nicht so ernst zugeht. Bei Veranstaltungen wie dem Jubiläum steht umso mehr die Freude im Mittelpunkt“, sagte Karl-Peter Krey am Samstag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Faustballsports in Rothenbach. Der 75-Jährige gehört selbst zu den Urgesteinen des FV 1925...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
3 min.
Kanupolo: KSV Glauchau will Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bejubeln
Die Kanupolospieler des KSV Glauchau hatten am ersten Spieltag der 2. Bundesliga viel Grund zur Freude. Nun soll der Klassenerhalt gefeiert werden.
Die Westsachsen könnten nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga in der Vorsaison durchgereicht werden. Dagegen tritt die U 21 des Vereins bei der deutschen Meisterschaft als Titelverteidiger an.
Cornelia Kunze
09:29 Uhr
3 min.
Kriege in Gaza und Ukraine: UEFA-Boss greift Politik an
Aleksander Ceferin
Aleksander Ceferin äußert sich zu ausführlich zu politischen Themen. Die Kriege in Gaza und der Ukraine beschäftigen den Funktionär. Zum Ausschluss von Sportlern hat er eine klare Meinung.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
15.05.2025
4 min.
Westsächsische Vereine in der Deutschlandliga: Was die Faustballer zum Pilotprojekt in der U 16 sagen
Die U-16-Mädchen des FV Glauchau-Rothenbach (vorn) und die U-16-Jungs der SSV St. Egidien (hinten mit Trainer Andreas Werner/rechts) haben sich gemeinsam auf den zweiten Spieltag der Faustball-Deutschlandliga vorbereitet.
Nachwuchsteams der SSV St. Egidien, der SSV Blau-Weiß Gersdorf und des FV 1925 Glauchau-Rothenbach mischen in der Feldsaison aktuell in der nationalen Serie mit. Über die Erfahrungen mit der neuen Spielklasse.
Torsten Ewers
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
09:22 Uhr
4 min.
Vor Traum-Halbfinale in New York: Djokovic bittet zum Tanz
Novak Djokovic widmet seinem Sieg seiner Tochter, die ihren 8. Geburtstag feierte.
Djokovic möchte bei den US Open seinen 25. Grand-Slam-Titel gewinnen. Den Halbfinaleinzug widmet er seiner Tochter. Nun steht ihm Alcaraz im Weg. Die Frage ist, wie schnell er sich erholt.
Kristina Puck, dpa
Mehr Artikel