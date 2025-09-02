100 Jahre Faustball in Glauchau-Rothenbach: Wie der FV 1925 das Jubiläum feierte

Glauchau
Mit einem stimmungsvollen Turnier haben die Westsachsen an die Anfänge des Faustballs in Rothenbach erinnert. Der sportliche Ehrgeiz rückte dabei etwas in den Hintergrund.
„Faustball ist eine Sportart, bei der es generell nicht so ernst zugeht. Bei Veranstaltungen wie dem Jubiläum steht umso mehr die Freude im Mittelpunkt“, sagte Karl-Peter Krey am Samstag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum des Faustballsports in Rothenbach. Der 75-Jährige gehört selbst zu den Urgesteinen des FV 1925...
