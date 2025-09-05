12. Zwickau Triathlon: Die Organisatoren freuen sich auf ein großes und buntes Starterfeld

Zwickau
Für den Wettkampf am 14. September zeichnet sich eine Teilnehmerzahl wie im Vorjahr ab. Er vereint nicht nur Hobbysportler und Topathleten, sondern ist diesmal auch so international wie noch nie.
Die Organisatoren des Zwickau Triathlons haben in den vergangenen Jahren offenbar eine Menge richtig gemacht. Denn auch ohne Sachsenmeisterschaftsentscheidung, die zuletzt dreimal in Folge in Zwickau gefallen war, zeichnet sich für die 12. Auflage am 14. September eine gute Resonanz ab. „Wir rechnen mit 500 bis 600 Teilnehmenden wie im...
