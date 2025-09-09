120 Jahre VfL Hohenstein-Ernstthal: Das wünschen sich Funktionäre, Fans und Rivalen zum Jubiläum

Der Sportverein hat am Freitag Geburtstag gefeiert. Welche Erinnerungen dabei hochkamen und welche Ziele in der Zukunft angestrebt werden.

Mit verschiedenen Festakten hat der VfL Hohenstein-Ernstthal am Wochenende seinen 120. Geburtstag gefeiert. Am 5. September 1905 wurde der Verein gegründet, was mit Musik und Sport gefeiert wurde. Rund 225 Mitglieder zählt der VfL in den Abteilungen Futsal, Fußball (zusammen circa 200 Mitglieder), Kegeln und Turnen aktuell. Im Rahmen der...