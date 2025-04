15 Euro für ein Stehplatz-Ticket im Sportpark in Glauchau: Wie Fans auf Bundesliga-Preise im Sachsenpokal reagieren

Für das Halbfinale im Fußball-Sachsenpokal zwischen dem VfB Empor Glauchau und dem FC Erzgebirge Aue wurden bereits mehr als 2000 Eintrittskarten verkauft. Was Am Montag bei der Preis-Diskussion in der Warteschlange auffiel.

18,50 Euro in Dortmund, 17 Euro in Leipzig und 14 Euro in Hoffenheim: Diese Preise werden für Stehplatz-Tickets in der Fußball-Bundesliga aufgerufen. In der Preis-Kategorie spielt – zumindest an einem besonderen Tag – auch der Fußball-Landesligist VfB Empor Glauchau mit. Stehplatz-Eintrittskarten für die Partie im Sachsenpokal-Halbfinale...