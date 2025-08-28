2. Tischtennis-Bundesliga: Der Teammanager des TTC Sachsenring rechnet mit vielen engen Spielen

Hohenstein-Ernstthal
Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal fährt mit voller Kapelle zum Saisonauftakt nach Jülich. Das Ziel lautet, Selbstvertrauen fürs erste Heimspiel zu tanken.
Für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal steht die zweite lange Auswärtsfahrt in Folge an: Nach der Tour zur Pokal-Vorrunde in Karlsruhe-Grünwettersbach, wo der Einzug ins Achtelfinale denkbar knapp verpasst wurde, geht es für das erste Saisonspiel in der 2. Tischtennis-Bundesliga am Sonntag in die Tischtennis-Hochburg Jülich. Da die nahe...
