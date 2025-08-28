Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nachdem er im Pokalspiel vor einer Woche noch fehlte, steht Carlos Andres Mühlbach beim Punktspielstart des TTC Sachsenring zur Verfügung.
Nachdem er im Pokalspiel vor einer Woche noch fehlte, steht Carlos Andres Mühlbach beim Punktspielstart des TTC Sachsenring zur Verfügung. Bild: Andreas Kretschel
Nachdem er im Pokalspiel vor einer Woche noch fehlte, steht Carlos Andres Mühlbach beim Punktspielstart des TTC Sachsenring zur Verfügung.
Nachdem er im Pokalspiel vor einer Woche noch fehlte, steht Carlos Andres Mühlbach beim Punktspielstart des TTC Sachsenring zur Verfügung. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
2. Tischtennis-Bundesliga: Der Teammanager des TTC Sachsenring rechnet mit vielen engen Spielen
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal fährt mit voller Kapelle zum Saisonauftakt nach Jülich. Das Ziel lautet, Selbstvertrauen fürs erste Heimspiel zu tanken.

Für den TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal steht die zweite lange Auswärtsfahrt in Folge an: Nach der Tour zur Pokal-Vorrunde in Karlsruhe-Grünwettersbach, wo der Einzug ins Achtelfinale denkbar knapp verpasst wurde, geht es für das erste Saisonspiel in der 2. Tischtennis-Bundesliga am Sonntag in die Tischtennis-Hochburg Jülich. Da die nahe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
3 min.
Tischtennis-Zweitligist Hohenstein-Ernstthal fehlen nach neun Stunden drei Sätze zum Einzug ins Pokal-Achtelfinale
Neuzugang Tzu-Yu Tseng bestritt am Freitagabend eine Trainingseinheit mit seinen Teamkameraden in Hohenstein-Ernstthal.
Der TTC Sachsenring hat in Grünwettersbach den Gruppensieg in der Vorrunde knapp verpasst. Neben zwei erfolgreichen Spielen stimmten auch die Leistungen der Neuzugänge optimistisch für den Liga-Start.
Axel Franke
19.08.2025
3 min.
Im Tischtennis-Pokal: TTC Sachsenring steht vor erster Standortbestimmung
Der TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal wird seine Heimspiele auch in der Saison 2025/26 noch einmal in der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in Limbach-Oberfrohna austragen.
Zehn Zweit- und sechs Drittligisten sind an diesem Wochenende in der Vorrunde gefordert. Für die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal wird es beim Viererturnier in Karlsruhe-Grünwettersbach ernst.
Markus Pfeifer
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel