  • 23. Zwickauer Adventslauf wartet mit Teilnehmerrekord, Bestzeiten und einem ganz besonderen „Klassentreffen“ auf

Mit 276 Starterinnen und Startern stieß der Hauptlauf über 10 Kilometer am Sonntag auf die größte Resonanz.
Mit 276 Starterinnen und Startern stieß der Hauptlauf über 10 Kilometer am Sonntag auf die größte Resonanz. Bild: Udo Hentschel


Zwickau
23. Zwickauer Adventslauf wartet mit Teilnehmerrekord, Bestzeiten und einem ganz besonderen „Klassentreffen“ auf
Von Udo Hentschel
Der SV Vorwärts hat nach dem letzten Wettkampf des Jahres eine positive Bilanz gezogen. Auf und neben den Strecken im Schwanenteichpark wurde am Sonntag die eine oder andere Geschichte geschrieben.

758 Läuferinnen und Läufer haben am Sonntag beim 23. Zwickauer Adventslauf die sechs im Schwanenteichpark angebotenen Distanzen in Angriff genommen und damit für einen Teilnehmerrekord gesorgt. „Das ist einfach gigantisch, nahezu sensationell“, sagte Dietmar Hallbauer, der Vorsitzende des veranstaltenden SV Vorwärts Zwickau. Bei...
