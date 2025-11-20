3. Bundesliga: Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal kommen gegen Titelkandidaten auf den Prüfstand

Hohenstein-Ernstthal
Die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring empfängt das Team aus Bietigheim-Bissingen. Die Zweitliga-Mannschaft ist erst am 3. Advent wieder gefordert.
In der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd ist die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal weiter auf Kurs. Mit 8:8 Punkten belegt das Team einen soliden 5. Platz. Den zu verteidigen, wird am Wochenende nicht leicht. Denn mit dem TTC Immoxone Bietigheim-Bissingen reist eine Mannschaft an, die bisher 8:2 Punkte erspielt hat und zu den...
