Hohenstein-Ernstthal II hat am Samstag eine schwere Aufgabe zu bewältigen.
Hohenstein-Ernstthal II hat am Samstag eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Bild: Symbolbild: master1305 - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal II hat am Samstag eine schwere Aufgabe zu bewältigen.
Hohenstein-Ernstthal II hat am Samstag eine schwere Aufgabe zu bewältigen. Bild: Symbolbild: master1305 - stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
3. Bundesliga: Tischtennisspieler aus Hohenstein-Ernstthal kommen gegen Titelkandidaten auf den Prüfstand
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring empfängt das Team aus Bietigheim-Bissingen. Die Zweitliga-Mannschaft ist erst am 3. Advent wieder gefordert.

In der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd ist die zweite Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal weiter auf Kurs. Mit 8:8 Punkten belegt das Team einen soliden 5. Platz. Den zu verteidigen, wird am Wochenende nicht leicht. Denn mit dem TTC Immoxone Bietigheim-Bissingen reist eine Mannschaft an, die bisher 8:2 Punkte erspielt hat und zu den...
