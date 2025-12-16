30. Vereinsgeburtstag im Kampfkunstzentrum Zwickau: Was den Vorsitzenden stolz macht und was er bedauert

Zwickau
Jens Juraschka hat den kompletten Weg von der einstigen Hochschulgruppe zum modernen Sportverein begleitet. Zum Jubiläum spricht er über Weichenstellungen und lässt auch Rückschläge nicht aus.
In den Vereinsräumen des Kampfkunstzentrums Zwickau haben sich Sportler und Besucher am Samstag regelrecht die Klinke in die Hand gegeben. Kein Wunder: Im Domizil an der Brunnenstraße wurden nicht nur Gürtelprüfungen abgenommen und Lehrgänge abgehalten. Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens hatte der Verein zugleich zu einem Tag der...
