Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • 3100 Anmeldungen für den Glauchauer Herbstlauf: Was Teilnehmer und Zuschauer über die 38. Auflage wissen sollten

Das Foto vom Herbstlauf 2024 zeigt den Start des 10-Kilometer-Rennens. Allein für diese Distanz liegen in diesem Jahr etwa 1000 Anmeldungen vor.
Das Foto vom Herbstlauf 2024 zeigt den Start des 10-Kilometer-Rennens. Allein für diese Distanz liegen in diesem Jahr etwa 1000 Anmeldungen vor. Bild: Andreas Kretschel
Das Foto vom Herbstlauf 2024 zeigt den Start des 10-Kilometer-Rennens. Allein für diese Distanz liegen in diesem Jahr etwa 1000 Anmeldungen vor.
Das Foto vom Herbstlauf 2024 zeigt den Start des 10-Kilometer-Rennens. Allein für diese Distanz liegen in diesem Jahr etwa 1000 Anmeldungen vor. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
3100 Anmeldungen für den Glauchauer Herbstlauf: Was Teilnehmer und Zuschauer über die 38. Auflage wissen sollten
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Traditionswettkampf wird am Sonntag nicht nur für die Sportler zum Härtetest, sondern auch für die Organisatoren. Der Chef der TSG Glauchau spricht von „astronomischen Zahlen“ und hat eine Bitte.

Mit 3000 Finisher-Medaillen für den 38. Glauchauer Herbstlauf wähnte sich Andreas Wagner lange auf der sicheren Seite. Vor ein paar Tagen hat der Wettkampfchef zur Sicherheit doch noch einmal 250 Medaillen nachgeordert. Schließlich deutet sich für Sonntag ein Teilnehmerrekord an, der die bisherige Bestmarke von 2284 aus dem Jahr 2016 deutlich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
14.10.2025
5 min.
Wenn die Hilfskraft sogar bremst: So will ein blinder Glauchauer den Herbstlauf meistern
Dominik Schubert und Dörte Schwalbe nehmen am 26. Oktober beim Glauchauer Herbstlauf die Halbmarathondistanz in Angriff.
Wie der 38-jährige Dominik Schubert seine Leidenschaft trotz Beeinträchtigung umsetzt, wieso davon auch das Helferteam profitiert - und wie er die Blindenfreundlichkeit der Stadt Glauchau einschätzt.
Torsten Ewers
17:30 Uhr
3 min.
VfB Empor Glauchau gegen FSV Zwickau: Termin fürs Duell im Sachsenpokal-Achtelfinale steht fest
Am 16. November 2024 feierte der VfB Empor Glauchau einen 2:1-Erfolg gegen den FSV Zwickau. In knapp vier Wochen gibt es eine Neuauflage des Duells im Sachsenpokal.
Beim Fußball-Oberligisten ist die Vorfreude aufs Wiedersehen mit dem benachbarten Regionalligisten groß. Am Montag gab es erste Informationen zu den Eintrittspreisen und dem Kartenvorverkauf.
Monty Gräßler
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
Mehr Artikel