3100 Anmeldungen für den Glauchauer Herbstlauf: Was Teilnehmer und Zuschauer über die 38. Auflage wissen sollten

Der Traditionswettkampf wird am Sonntag nicht nur für die Sportler zum Härtetest, sondern auch für die Organisatoren. Der Chef der TSG Glauchau spricht von „astronomischen Zahlen“ und hat eine Bitte.

Mit 3000 Finisher-Medaillen für den 38. Glauchauer Herbstlauf wähnte sich Andreas Wagner lange auf der sicheren Seite. Vor ein paar Tagen hat der Wettkampfchef zur Sicherheit doch noch einmal 250 Medaillen nachgeordert. Schließlich deutet sich für Sonntag ein Teilnehmerrekord an, der die bisherige Bestmarke von 2284 aus dem Jahr 2016 deutlich...