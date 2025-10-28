38. Glauchauer Herbstlauf: Das steckt hinter den unterschiedlichen Teilnehmerzahlen vom Sonntag

Die TSG Glauchau hat das Rennen trotz einer neuen Rekordbeteiligung gut über die Bühne gebracht. Über welche Änderungen nachgedacht wird und ob es nun 2714 oder 2900 Starterinnen und Starter waren.

Der Vereinsvorsitzende der TSG Glauchau hat es in einem ersten Fazit zum 38. Glauchauer Herbstlauf auf den Punkt gebracht. „Uns allen ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass wir diese Mammutveranstaltung recht geordnet ins Ziel gebracht haben“, sagte Lutz Finger, der gemeinsam mit Wettkampfchef Andreas Wagner und dem langjährigen... Der Vereinsvorsitzende der TSG Glauchau hat es in einem ersten Fazit zum 38. Glauchauer Herbstlauf auf den Punkt gebracht. „Uns allen ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass wir diese Mammutveranstaltung recht geordnet ins Ziel gebracht haben“, sagte Lutz Finger, der gemeinsam mit Wettkampfchef Andreas Wagner und dem langjährigen...