Andreas Wagner und Günter Dietrich von der TSG Glauchau überreichten Freizeitparadies-Leiterin Heike Arnold (von links) am Montag die Spende. Bild: Andreas Kretschel
Andreas Wagner und Günter Dietrich von der TSG Glauchau überreichten Freizeitparadies-Leiterin Heike Arnold (von links) am Montag die Spende. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
38. Glauchauer Herbstlauf: Wie eine Kindereinrichtung der Stadt vom Teilnehmerrekord profitiert
Von Monty Gräßler
Die TSG Glauchau spendet den Erlös des „Freie Presse“-Firmen-, Vereins- und Familienlaufes traditionell für einen guten Zweck. In diesem Jahr ging das Geld an das Freizeitparadies.

Das ist im wahrsten Sinne des Wortes gut gelaufen für die Kindervereinigung Glauchau: Der Verein betreibt in der Agricolastraße das Freizeitparadies und konnte sich am Montag über eine Spende von den Organisatoren des 38. Glauchauer Herbstlaufes freuen. Andreas Wagner und Günter Dietrich von der TSG Glauchau überreichten Heike Arnold, der...
