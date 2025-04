9:0-Sieg in der Westsachsenliga: Der Aufschwung des Meeraner SV nach dem Trainerwechsel – und warum Mülsen St. Niclas das Wasser bis zum Hals steht

Die Fußballer des MSV haben auswärts mit dem bis dato höchsten Saisonsieg in der Kreisoberliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Gastgeber nahmen kein Blatt vor dem Mund.

Wenn es noch Zweifler gegeben hätte, dass der Meeraner SV in der Fußball-Westsachsenliga derzeit auf dem aufsteigenden Ast und der SV Mülsen St. Niclas in akuter Not ist – die Partie am Sonntag hätte auch den letzten Zuschauer von diesen Realitäten überzeugt. Mit 9:0 (5:0) fertigte der MSV auf der Sportanlage „Waldblick“ die Gastgeber...