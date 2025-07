Ab zum Ironman nach Nizza: Thomas Hoffmann vom Tri-Team Werdau packt die Qualifikation für die Triathlon-WM

Nicht nur Ausdauer, auch Leidensfähigkeit braucht man als Triathlet. Die zeichnet Thomas Hoffmann besonders aus. Über die steile Karriere, die ohne seine Frau nicht möglich gewesen wäre.

Ziemlich erbarmungslos drückt die Sonne in der Frankfurter Innenstadt am 29. Juni auf den Römerberg, als Thomas Hoffmann sich dem Ziel nähert. Nach einem über zehn Stunden dauernden Kampf gegen Krämpfe, Erschöpfung und Zweifel hat er es endlich geschafft. Die Europäische Triathlon-Meisterschaft, der „Ironman“ in Frankfurt am Main, ist...