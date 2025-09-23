Abenteuer für Handball-Torwart aus Westsachsen: Philipp Seidemann wechselt nach Island

Der Keeper, der beim HC Glauchau/Meerane und beim SV 04 Plauen-Oberlosa im Kasten stand, spielt in Skandinavien. Warum sich der 23-Jährige für den Schritt entschieden hat und wie sein Alltag aussieht.

Knapp 10.000 Einwohner leben in der Kleinstadt. Sie liegt in Südosten von Island. In unmittelbarer Nähe befindet sich der Tafelvulkan Ingolfsfjall. Der Wechsel nach Selfoss bedeutet für Handball-Torhüter Philipp Seidemann (23), der aus Glauchau stammt, ein sportliches Abenteuer. Er steht beim Club, der den Aufstieg in die erste Liga von Island...