Aggressiv war gestern: Zwickauer findet durchs Boxen zu mehr Ruhe

Von der Supermarktkasse ins Profigeschäft – diesen Traum verfolgt der 19-jährige Rezan Boral. Am Wochenende gehört er zu den Lokalmatadoren des KSSV, der in Crossen die Landesmeisterschaft ausrichtet.

Rezan Boral musste etwas zu seinem Glück gezwungen werden. Sportlich definitiv, aber vielleicht auch etwas im privaten Bereich. Der 19-Jährige gehört beim Box-Klub KSSV Zwickau im Cruisergewicht (bis 85 Kilogramm) zu den Topfavoriten auf einen Titel bei der Landesmeisterschaft, die der Verein am Wochenende im Sportforum Crossen ausrichtet...