Aktionstag in Glauchau wird für Kreissportbund Zwickau zur Premiere

„Finde deinen Sportverein“ heißt es am 14. Juni in der Sachsenlandhalle. Was sich dahinter verbirgt und bei wem sich die Zwickauer die Idee abgeschaut haben. Und

Angy Nürnberger vom Kreissportbund Zwickau ist auf die Resonanz selbst gespannt: Nachdem der Stadtsportbund Chemnitz drei Jahre recht erfolgreich die Aktion „Finde deinen Sportverein" in Chemnitz auf die Beine gestellt hat, lädt die Kreissportjugend Zwickau erstmals für den 14. Juni zu einem solchen Aktionstag ein. „Ich fand die Idee sehr...