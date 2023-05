Auftakt nach Maß für Verbandsligateam

Die Männermannschaft der Spielgemeinschaft 1. TC Zwickau/TC Sachsenring ist am Montag mit einem Sieg in die Verbandsliga-Saison gestartet. Bei der BSV Chemie Radebeul gewannen die Zwickauer Tennisspieler deutlich mit 6:3. Die Grundlage für diesen Sieg schuf die Mannschaft bereits in den sechs Einzelbegegnungen. Vor allem der noch...