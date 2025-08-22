Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer sich in dieser Saison die Trophäe im Fußball-Kreispokal Zwickau holt, ist noch offen. Die erste Hauptrunde wurde am Freitagabend aber schon mal ausgelost.
Wer sich in dieser Saison die Trophäe im Fußball-Kreispokal Zwickau holt, ist noch offen. Die erste Hauptrunde wurde am Freitagabend aber schon mal ausgelost. Bild: Symbolbild: ImageFlow/stock.adobe.com
Wer sich in dieser Saison die Trophäe im Fußball-Kreispokal Zwickau holt, ist noch offen. Die erste Hauptrunde wurde am Freitagabend aber schon mal ausgelost.
Wer sich in dieser Saison die Trophäe im Fußball-Kreispokal Zwickau holt, ist noch offen. Die erste Hauptrunde wurde am Freitagabend aber schon mal ausgelost. Bild: Symbolbild: ImageFlow/stock.adobe.com
Zwickau
Auslosung im Fußball-Kreisverband Zwickau: Das sind die Paarungen der ersten Pokalrunde
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Titelverteidiger Glauchau-Niederlungwitz hat in zwei Wochen eine vermeintlich leichte Aufgabe. Dagegen müssen der TSV Crossen, der Ebersbrunner SV und die SG Schönfels bei Liga-Rivalen ran.

Die Hauptrunde im Marx-Städter-Kreispokal der Männer wartet am 7. September mit drei direkten Duellen von Mannschaften der Fußball-Westsachsenliga auf. Das hat am Freitagabend die Auslosung anlässlich der Abteilungsleitertagung des Kreisverbandes Fußball Zwickau beim TV Oberfrohna ergeben. Demnach ist der SV Mülsen St. Niclas in zwei Wochen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20.08.2025
12 min.
TSV Crossen? Ebersbrunner SV? VfB Empor Glauchau II? Wer in der Fußball-Westsachsenliga als Favorit gehandelt wird
So sieht in dieser Saison die Landkarte der Fußball-Westsachsenliga aus.
Die neue Saison startet am Freitagabend mit dem Heimspiel des TV Oberfrohna gegen den SV Waldenburg. „Freie Presse“ hat sich bei allen Vereinen umgehört und liefert dazu alle Wechsel der Sommerpause.
Philip Meyer
09.08.2025
5 min.
Wechselbörse Westsachsen: Das sind die Sommer-Neuzugänge vom FSV Zwickau bis zur Fußball-Kreisoberliga
Der FSV Zwickau hat mit mehreren neuen Gesichtern die Saisonvorbereitung aufgenommen. Die Wechselbörse der „Freien Presse“ informiert auch über Zu- und Abgänge auf Landes- und Kreisebene.
Der Überblick der „Freien Presse“ steht seit einer Woche online. Seitdem sind in beinahe allen Ligen weitere Spielerwechsel dazugekommen. Das ist der neueste Stand.
Monty Gräßler, Torsten Ewers
Mehr Artikel