Auslosung im Fußball-Kreisverband Zwickau: Das sind die Paarungen der ersten Pokalrunde

Titelverteidiger Glauchau-Niederlungwitz hat in zwei Wochen eine vermeintlich leichte Aufgabe. Dagegen müssen der TSV Crossen, der Ebersbrunner SV und die SG Schönfels bei Liga-Rivalen ran.

Die Hauptrunde im Marx-Städter-Kreispokal der Männer wartet am 7. September mit drei direkten Duellen von Mannschaften der Fußball-Westsachsenliga auf. Das hat am Freitagabend die Auslosung anlässlich der Abteilungsleitertagung des Kreisverbandes Fußball Zwickau beim TV Oberfrohna ergeben. Demnach ist der SV Mülsen St. Niclas in zwei Wochen... Die Hauptrunde im Marx-Städter-Kreispokal der Männer wartet am 7. September mit drei direkten Duellen von Mannschaften der Fußball-Westsachsenliga auf. Das hat am Freitagabend die Auslosung anlässlich der Abteilungsleitertagung des Kreisverbandes Fußball Zwickau beim TV Oberfrohna ergeben. Demnach ist der SV Mülsen St. Niclas in zwei Wochen...