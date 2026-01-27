Badminton: Gastgeber der SG Meerane 02 spielen bei Ranglistenturnier eine gute Rolle

Glauchau
In zwei Altersklassen ging es jetzt um die Podestplätze. Wer für die Meeraner dabei erfolgreich war.
Fünf Podestplätze – je einen ersten und zweiten sowie drei dritte Plätze – holten die Starter der gastgebenden SG Meerane 02 jetzt beim Badminton-Ranglistenturnier in eigener Halle. Beim Wettkampf des Regionalverbandes Chemnitz erkämpfte sich Eric Edelbauer ohne Satzverlust den Sieg bei den Aktiven. Enrico Wunderlich und Diana Kahlich...
