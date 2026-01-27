MENÜ
Die SG Meerane 02 richtete am Wochenende ein Ranglistenturnier aus.
Die SG Meerane 02 richtete am Wochenende ein Ranglistenturnier aus. Bild: Symbolbild: lightpoet - stock.adobe.com
Glauchau
Badminton: Gastgeber der SG Meerane 02 spielen bei Ranglistenturnier eine gute Rolle
Von Walter Kapferer
In zwei Altersklassen ging es jetzt um die Podestplätze. Wer für die Meeraner dabei erfolgreich war.

Fünf Podestplätze – je einen ersten und zweiten sowie drei dritte Plätze – holten die Starter der gastgebenden SG Meerane 02 jetzt beim Badminton-Ranglistenturnier in eigener Halle. Beim Wettkampf des Regionalverbandes Chemnitz erkämpfte sich Eric Edelbauer ohne Satzverlust den Sieg bei den Aktiven. Enrico Wunderlich und Diana Kahlich...
Mehr Artikel