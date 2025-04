Badminton: Heidi Degen holt zwei Medaillen für den SV Empor West Zwickau

Der Zwickauerin gelang ein Doppelerfolg bei den Südostdeutschen Meisterschaften der Senioren. Und das war nicht der einzige Grund zur Freude.

Bei den Südostdeutschen Badminton-Meisterschaften der Senioren in Herrenberg (Baden-Württemberg), an denen Aktive aus Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen teilnahmen, gelang Heidi Degen vom SV Empor West Zwickau ein Doppelerfolg: In beiden Disziplinen, an denen sie teilnahm, schaffte sie den Sprung aufs Podest: In der Altersklasse O70 (70 bis...