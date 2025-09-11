Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Badminton-Teams aus Meerane spielen am Wochenende wieder um Punkte.
Die Badminton-Teams aus Meerane spielen am Wochenende wieder um Punkte. Bild: Symbolbild: Kzenon - stock.adobe.com
Glauchau
Badminton: Mannschaften der SG Meerane 02 kämpfen 2025/26 gegenseitig um Punkte
Von Walter Kapferer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Westsachsen sind zum Auftakt der Bezirksliga-Saison in Marienberg gefordert. In Meerane werden im Nachwuchs die Landesmeister ermittelt.

Nach dem Abstieg der ersten Badminton-Mannschaft aus der Sachsenklasse ist die SG Meerane 02 in dieser Saison erstmals nach 20 Jahren im Punktspielbetrieb nicht mehr auf Landesebene vertreten. Ebenso wie die zweite SG-Vertretung tritt der „erste Anzug“ nun in der Bezirksliga an. Zum Auftakt am Sonntag nehmen sich die beiden Teams gegenseitig...
