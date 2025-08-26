Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Meerane wurden die Badminton-Regionalmeister der U 17 ermittelt.
In Meerane wurden die Badminton-Regionalmeister der U 17 ermittelt. Bild: Symbolbild: Natthaphong/stock.adobe.com
In Meerane wurden die Badminton-Regionalmeister der U 17 ermittelt.
In Meerane wurden die Badminton-Regionalmeister der U 17 ermittelt. Bild: Symbolbild: Natthaphong/stock.adobe.com
Glauchau
Badminton-Meisterschaft: Drei Podestplätze für Ausrichter SG Meerane 02
Von Walter Kapferer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Oliver Pasch holte in der Altersklasse U 17 Gold im Doppel und Bronze im Einzel. Zudem stand auch Lennart Külbel auf dem Treppchen.

Für die gastgebende SG Meerane 02 standen nach den Badminton-Einzelmeisterschaften des Regionalverbandes Chemnitz in der Altersklasse U 17 am Wochenende drei Podestplätze zu Buche. Oliver Pasch wurde im Jungen-Doppel gemeinsam mit Nick Bohn (Niederwürschnitz) Meister. Im Halbfinale bezwangen die beiden Dietze/Schmieder (Marienberg) und im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.05.2025
1 min.
Badminton: Gastgeber SG Meerane 02 freut sich über einen Podestplatz
Die SG Meerane 02 richtete am Wochenende Badminton-Turniere aus.
Der Verein hat Regional-Ranglistenturniere der U 15 und U 19 ausgerichtet. Wer dabei für den größten Erfolg der Westsachsen sorgte.
Walter Kapferer
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
02.06.2025
1 min.
Badminton: Nachwuchs des SG Meerane 02 mit Podestplätzen
Der Badminton-Nachwuchs des SG Meerane 02 trumpfte auf.
Die Talente des vereins haben beim Regional-Ranglistenturnier in Stollberg durchaus überzeugt. In der U 13 kam es dabei zu einer besonderen Revanche.
Walter Kapferer
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel