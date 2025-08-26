Badminton-Meisterschaft: Drei Podestplätze für Ausrichter SG Meerane 02

Glauchau
Oliver Pasch holte in der Altersklasse U 17 Gold im Doppel und Bronze im Einzel. Zudem stand auch Lennart Külbel auf dem Treppchen.
Für die gastgebende SG Meerane 02 standen nach den Badminton-Einzelmeisterschaften des Regionalverbandes Chemnitz in der Altersklasse U 17 am Wochenende drei Podestplätze zu Buche. Oliver Pasch wurde im Jungen-Doppel gemeinsam mit Nick Bohn (Niederwürschnitz) Meister. Im Halbfinale bezwangen die beiden Dietze/Schmieder (Marienberg) und im...
