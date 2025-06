Badminton: SG Meerane 02 holt Podestplätze auf Landesebene

Isabelle Zimmer kam aus Dresden und Eric Edelbauer aus Markkleeberg mit Edelmetall zurück nach Westsachsen. Auch bei der Zwickiade glänzte die SG.

Badmintonspielerin Isabelle Zimmer hat die SG Meerane 02 am Wochenende bei den Landesjugendspielen in Dresden erfolgreich vertreten. In der U 13 gewann sie zusammen mit Leni Töpfer (SG Bräunsdorf) Bronze. Das Duo besiegte zum Auftakt Klemm/White (BV Niedersedlitz) und zog im Halbfinale gegen die späteren Siegerinnen Krüger/Zhang (SG Gittersee)...