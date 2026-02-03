Badminton: SG Meerane 02 holt sich gleich drei Titel

Bei der Sachsenmeisterschaft am vergangenen Wochenende warteten zahlreiche Teilnehmer aus Westsachsen mit starken Leistungen auf. Der nächste Höhepunkt steht nun im März an.

Elf Podestplätze und damit drei mehr als im vergangenen Jahr – die Badminton-Landesmeisterschaft der Senioren und U22 hat sich für die SG Meerane 02 als großer Erfolg erwiesen. Vor allem Enrico Wunderlich präsentierte sich beim Turnier in Zittau in sehr guter Form und verteidigte seinen Titel in der Altersklasse O50 bereits zum zweiten Mal....