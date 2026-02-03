MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die SG Meerane 02 überzeugte bei der Sachsenmeisterschaft.
Die SG Meerane 02 überzeugte bei der Sachsenmeisterschaft. Bild: Symbolbild: Natthaphong - stock.adobe.com
Die SG Meerane 02 überzeugte bei der Sachsenmeisterschaft.
Die SG Meerane 02 überzeugte bei der Sachsenmeisterschaft. Bild: Symbolbild: Natthaphong - stock.adobe.com
Glauchau
Badminton: SG Meerane 02 holt sich gleich drei Titel
Von Walter Kapferer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Sachsenmeisterschaft am vergangenen Wochenende warteten zahlreiche Teilnehmer aus Westsachsen mit starken Leistungen auf. Der nächste Höhepunkt steht nun im März an.

Elf Podestplätze und damit drei mehr als im vergangenen Jahr – die Badminton-Landesmeisterschaft der Senioren und U22 hat sich für die SG Meerane 02 als großer Erfolg erwiesen. Vor allem Enrico Wunderlich präsentierte sich beim Turnier in Zittau in sehr guter Form und verteidigte seinen Titel in der Altersklasse O50 bereits zum zweiten Mal....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
2 min.
Badminton: SG Meerane 02 rutscht gut in Rückrunde
Blick nach oben: Die SG Meerane 02 – hier mit Isabell Gebhardt in Aktion – hat Platz eins in der Bezirksliga erobert.
Die Mannschaft aus Westsachsen hat am Sonntag mit zwei überzeugenden Auftritten die Tabellenführung in der Bezirksliga erobert. Auch die zweite Vertretung hatte Grund zur Freude – zumindest einmal.
Walter Kapferer
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
22:16 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
27.01.2026
1 min.
Badminton: Gastgeber der SG Meerane 02 spielen bei Ranglistenturnier eine gute Rolle
Die SG Meerane 02 richtete am Wochenende ein Ranglistenturnier aus.
In zwei Altersklassen ging es jetzt um die Podestplätze. Wer für die Meeraner dabei erfolgreich war.
Walter Kapferer
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
Mehr Artikel